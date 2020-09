Les sénégalais dénoncent une mauvaise gestion des inondations

Les autorités sénégalaises faisaient lundi l'objet de vives critiques après des pluies exceptionnelles, qui ont provoqué des inondations dévastatrices et fait au moins quatre morts selon les pompiers.

Les autorités se sont défendues en invoquant notamment le caractère exceptionnel de ces pluies.

La capitale Dakar et une grande partie de ce pays sahélien ont essuyé au cours du week-end des précipitations d'une intensité inhabituelle.

Des images de routes coupées par les eaux et de maisons et de véhicules submergés ont tourné en boucle dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Des canots ont été envoyés à Keur Massar, populeuse banlieue de Dakar, pour évacuer des habitants piégés par les eaux. Des habitants y ont manifesté leur colère avant d'être dispersés par les forces de l'ordre.

Les pluies tombées à partir de vendredi ont fait quatre morts et sept blessés à la suite d'effondrements de maisons et de murs, ont affirmé les pompiers à l'AFP.

"J'exprime ma solidarité à tous ceux qui ont eu des sinistres durant les abondantes pluies du week-end. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de déclencher le plan Orsec", a écrit sur Twitter le président Macky Sall.

Ce plan d'urgence permet de mobiliser des moyens financiers et matériels accrus en situation de sinistre.

Les critiques sont néanmoins sévères contre les autorités de ce pays d'Afrique de l'Ouest.

"On a voté pour le président (Macky Sall, au pouvoir depuis 2012), pour qu'il nous aide, mais ils n'ont pas fait leur travail", a déclaré lundi à l'AFP Fatou Mbao Thiam, une habitante de Keur Massar.

"Des familles ont dû quitter leurs maisons pour se réfugier dans les écoles", affirme Pape Dethie Kasse, 38 ans, responsable d'une association de quartier dans la même zone.

Un plan "intentionnellement abandonné"

"Qu'ont-ils fait des 750 milliards de FCFA" (1,140 milliard d'euros), s'est interrogé le journal Le Quotidien, faisant écho aux déclarations de responsables de la société civile et de membres de l'opposition.

Ce montant avait été alloué par le gouvernement à un plan décennal (2012-2022) de lutte contre les inondations.

''Le plan "a été intentionnellement abandonné. Les 750 milliards n'ont jamais été dépensés", accuse sur Twitter l'ancien Premier ministre et opposant Abdoul Mbaye :

Le départ du président Macky Sall pour un sommet des chefs d'État ouest-africains lundi au Niger suscitait aussi des critiques :

Face à ce problème récurrent, Macky sall a decidé de convoquer, ce matin, une réunion d’urgence au palais de la République, avec pour objectif de dresser un bilan sur la gestion des inondations. Les ministres sénégalais devront présenter à la réunion des éléments concrets de l’exécution du Programme décennal de lutte contre les inondation qui aurait englouti plus d'un milliard d'euros.

Le président Macky Sall a demandé le déclenchement du plan d’urgence Orsec d’organisation des secours.