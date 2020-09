Les personnels de santé dans la rue à Pretoria

Les travailleurs de la santé étaient jeudi dans les rues de Pretoria pour protester contre les bas salaires et le manque de protection sociale.

Déjà touché de plein fouet par la pandémie, l'Afrique du Sud doit faire face à un scandale visant des hauts fonctionnaires, accusés du détournement de plusieurs milliards de dollars destinés à aider les plus pauvres et à soutenir l'économie malmenée par le covid-19.

"Dans ce cas précis; ces agissements frauduleux ont pu se produire en raison de l'affaiblissement des contrôles internes", a expliqué l'auditeur général, Kimi Makwetu.

Le ministre de l'emploi et du travail, Thulas Nxesi a précisé que " cet argent détourné était destiné entre autres aux étudiants bénéficiaires des bourses de l'État, aux fonctionnaires, et même aux employés de la Caisse d'assurance-chômage et aux détenus."

Ce scandale tombe à un bien mauvais moment car le pays est touché de plein fouet par la crise économique. Le Trésor sud-africain prévoit une contraction de plus de 7% cette année. La monnaie nationale ne cesse de chuter et a encore perdu plus 1,5% face au dollar américain.