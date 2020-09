Libye : le ministre italien, Luigi Di Maio, pousse pour un cessez-le-feu permanent

Luigi Di Maio a effectué une nouvelle visite en Libye qu'il espère décisive dans le processus de paix dans le pays.

Le ministre italien des affaires étrangères et de la coopération internationale a rencontré mardi à Tripoli Fayez Saraj, le chef du gouvernement d'accord national ainsi que de nombreux officiels du pays. Son objectif est d'instaurer un cessez-le-feu permanent et de lancer la démilitarisation de la ville de Syrthe et de la région de Jufra.

"Cette visite est l'occasion de faire pression sur toutes les parties en Libye", a expliqué le porte parole de la chambre des représentants, Abdullah Blaihek. C'est également une grande opportunité de mettre fin à la crise politique et aux souffrances du peuple libyen."

La Libye ne s'est toujours pas relevée du soulèvement soutenu par l'OTAN en 2011 qui avait renversé le régime de Moammar Khadafi. Depuis, le pays est divisé entre deux administrations rivales soutenues par des groupes armés et des gouvernements étrangers.