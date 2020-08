COVID19 : Macky Sall appelle à un allègement de la dette africaine

Le Président Macky Sall appelle à un allègement de la dette des pays africains pour faire face à la pandémie de COVID19.

Ce jeudi, lors d'une allocution à l'université d'été du MEDEF, le syndicat des patrons français, le chef d'Etat sénégalais, s'est également prononcé pour une réévaluation des modèles de développement.

"Il reste que pour l'essentiel, et pour l'ensemble des pays africains, des efforts internes ne suffiront pas pour amoindrir le choc de la Covid, et relancer la croissance économique. Il nous faut plus de capacité financière, c'est pourquoi, avec d'autres collègues, j'ai lancé un plaidoyer pour un allègement conséquent de la dette publique africaine, et de la dette privée selon des modalités à convenir. "

Actuellement en visite en France, Macky Sall avait auparavant eu une rencontre avec le Président français Emmanuel Macron, avec qui il a eu des échanges "sur des sujets d’intérêt commun bilatéraux et l ’actualité africaine et internationale".