Kenya : La circoncision traditionnelle des Bukusu malgré la pandémie

Au Kenya, la coutume locale de circoncision des jeunes garçons se poursuit en pleine pandémie de COVID19. Les écoles sont fermées et le gouvernement a déconseillé les grands rassemblements.

Dans la tribu Luhya, dans l'ouest du pays, ce rituel s'étend sur plusieurs jours dans la communauté des Bukusu, pour initier les adolescents à la vie d'homme. Malgré les dangers liés à la propagation du coronavirus, ils ont décidé de maintenir leur tradition en vie.

Peter Kadenge est un circonciseur traditionnel chevronné. Il commence par préparer ses couteaux et ses outils avec ses assistants. Ensemble, ils prient ensuite les dieux pour qu'ils les guident dans le processus en offrant un poulet en sacrifice. Ils étudient le mouvement du poulet à partir duquel ils peuvent prédire la suite des événements. Cette année, le poulet montre que tout est bon pour aller et qu'ils ont la permission des dieux.

"Nous savons bien que cette année il y a le coronavirus. Mais le président Uhuru Kenyatta a déjà ouvert des églises et d'autres zones. Nous avons donc décidé qu'aucun enfant ne dormirait sans avoir été circoncis. Nous devons circoncire les enfants selon notre tradition de Bukusu".

Chants folkloriques traditionnels

A l'approche de la circoncision, les garçons se rassemblent sur la place du village où chaque habitant vient les encourager. Ils clament des chansons traditionnelles tout en dansant pour montrer leur bravoure. Le soir, chaque garçon est conduit chez son oncle qui fait quelques rituels pour le bénir et le conseiller sur ce à quoi il peut s’attendre.

Une vache est abattue et l'oncle enduit l'intérieur de l'estomac du jeune adolescent, tandis que d'autres personnes dans la foule continuent à l'encourager à accepter sa nouvelle virilité et à faire ses adieux au garçon. Cette tache est en fait en train de laver l'enfance du garçon et de le préparer à la prochaine étape de sa vie. Il est alors vêtu d'un morceau de l'estomac de la vache autour du cou. Cela signifie qu'il est prêt.