Covid-19: Le Sénegal renforce les mesures barrières

En conférence de presse cet après-midi au ministère de la Santé et de l’Action sociale, le ministère de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye a fait savoir que désormais les rassemblements au niveau des plages, des terrains de sports, des espaces publics et des salles de spectacles sont interdits.

Ces nouvelles restrictions du gouvernement visent à freiner la propagation de la Covid-19.

Selon, le ministre ces "décisions avec effet immédiat" ont pour but de faire prendre à la population sa responsabilité citoyenne, suite à "un relâchement" dans l'application des des gestes barrières.

Les contrevenants s'exposent à des amendes et des peines de prison, a-t-il ajouté, il mobilisera la police et la gendarmerie pour faire respecter ces mesures.

Outre le port du masque obligatoire dans les lieux publics couverts, les transports et les marchés, les rassemblements sur les plages et les cérémonies familiales (baptêmes, mariages, décès etc..) sur la voie publique sont également interdits.

Les cérémonies de levée de corps, considérées comme des lieux de propagation de la maladie en raison de la foule qu'elles drainent, sont également bannies.

Les transporteurs seront obligés de respecter un nombre réglementaire de passagers dans leurs véhicules pour éviter une promiscuité des passagers.

Le Sénégal a déclaré depuis le 2 mars 10.887 cas de coronavirus dont 225 décès.

Le pays avait levé fin juin le couvre-feu et l'état d'urgence et les vols internationaux ont repris à le 15 juillet malgré la progression du nombre de cas. Les frontières terrestres restent toujours fermées.