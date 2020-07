En Somalie, un âne impliqué dans l'accident d'un avion-cargo

En Somalie, un âne est mis en cause dans un incendie qui a consumé mardi à l’aéroport de Beledweyne dans le Sud, un cargo opérant pour le compte de l’AMISOM.

La thèse de l‘âne est du site somaliguardian. Pour l’organe en ligne, l’animal traversait la piste d’atterrissage de l’aéroport de l’aéroport de Beledweyne dans le Sud de la Somalie quand il a été heurté par le cargo Bombardier Dash 8 de la compagnie aérienne kényane « Bluebird Aviation » et immatriculé 5Y-VVU.

C’est ainsi que l’appareil a fait une embardée vers un monticule avant de prendre feu et d‘être consumé par l‘épaisse colonne de flammes, malgré les efforts des pompiers et des populations riveraines, comme on peut lire sur la page Twitter du site.

#Somalia: Donkey blamed for crash of #Kenya-registered cargo plane in Beledweyne airport on Tuesday. The aircraft from #Djibouti carrying food for #AMISOM troops hit a donkey at airport runway that crossed its way and swerved off to a trench on the side of runway -Bluebird GM. pic.twitter.com/QroJLmKpbJ