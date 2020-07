Zindzi, la fille de Mandela meurt dans un hôpital sud-africain

L’ambassadrice d’Afrique du Sud au Danemark est décédée lundi matin à Johannesburg à l‘âge de 59 ans, a confirmé une source familiale à la chaîne publique SABC.

Zindzi Mandela était la fille des icônes sud-africaines anti-apartheid Nelson Rolihlahla Mandela et Nomzamo Winnie Madikizela.

Elle était la plus jeune fille du couple et est réputée pour avoir passé de nombreuses années dans la lutte pour la liberté en Afrique du Sud.

Mère de quatre enfants, Zindzi était très impliquée dans les arts, la philanthropie et les affaires. Elle est co-fondatrice de la Mandela Legacy Foundation (fondation Nelson-Mandela) et est également administratrice du Nelson Mandela Children’s Fund (Fonds Nelson Mandela pour les enfants).

Sur les réseaux sociaux en Afrique du Sud, les hommages se multiplient pour honorer la mémoire de celle qui a été considérée comme une militante acharnée contre la mauvaise administration.

The giant tree has fallen, the daughter of the soil ZindziMandela is no more and may your soul Rest In Peace Zindziswa Mandela #RIPZindziMandela ✊? pic.twitter.com/tq7iYth8YZ

The EFF is saddened by the passing of fearless and uncompromising Zindziswa Mandela.



We send our heartfelt condolences to the family, friends and colleagues.



May her soul rest in power. #ZindziMandela pic.twitter.com/gT6wudjxUU