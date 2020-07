Togo : des sociétés optent pour le télétravail

Comme partout dans le monde, le coronavirus a obligé certaines entreprises africaines à opter pour le télétravail.

Il y a deux mois, Steven Sogodo ne pouvait plus venir au bureau. À cause de l’état d’urgence sanitaire décrété au Togo pendant trois mois, ce jeune entrepreneur Togolais a dû fermer les portes de sa Société Centech, avant de recourir au télétravail pour survivre.

“Il y a un certain nombre de mes employés qui venaient à décalage d’une journée pour permettre qu’on n’ait pas de l’embrouillement au niveau du service et aussi progressivement en termes gestion de la plateforme, on n’a pas forcément besoin d’être dans le même bureau. On a eu à utiliser des outils comme zoom pour nos réunions ; comme on le fait d’habitude, les réunions hebdomadaires se sont poursuivies sur zoom. On a quitté le volet alternance pour un volet où il y avait plus d’office”.

Si le personnel de cette société spécialisée dans la transformation digitale des entreprises s’est facilement adapté à cette nouvelle méthode de travail, ce n’est pas le cas pour Success Coporate, un cabinet juridique qui accompagne les entrepreneurs dans la création de leurs entreprises.

“Il faut l’avouer, c’est un coup dur ; on avait prévu des projets, des objectifs à atteindre dans ces délais-là. Et on va dire que la crise économique que le coronavirus a engendré a fait rétracter certains partenaires ; donc ça été une pause pour nos activités. Pendant la période de coronavirus, on a beaucoup travaillé à distance. Mais la cherté de la connexion au Togo ; oui, il faut l’avouer. On a la connexion peut être au bureau, mais pas dans nos maisons respectives”, avoue Nadia Anwone, PDG du cabinet Success Corporate.

Même si Nadia évoque les obstacles liés à la lenteur de la connexion, ses collaborateurs ont toutefois trouvé cette expérience bénéfique.

Au Togo, l’étude du Conseil National du patronat a indiqué que 41 % des entreprises consultées ont dû suspendre leurs activités alors que 59 % ont continué de fonctionner en mode dégradé et 6 % d’entre elles ont mis leur personnel au régime de télétravail pendant la crise sanitaire.