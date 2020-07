Kenya : la production alimentaire toujours menacée

Les criquets pèlerins menacent toujours l’approvisionnement alimentaire du Kenya après avoir déjà envahi le nord-ouest du pays par millions.

L’organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture travaille avec des logisticiens kenyans pour rechercher et surveiller des zones denses d’invasion de criquets dans le désert du pays.

Parmi eux, Boris Polo et son équipe, permettent grâce à la récolte de données GPS de pulvériser des blocs bien avant qu’ils soient assez mûrs pour voler ou pondre des œufs.

Si on lutte pas contre les criquets maintenant, ils risquent de former de gros essaims et d'aller dans les greniers à blé

“Le problème est que, si on lutte pas contre les criquets maintenant, ils risquent de former de gros essaims et d’aller dans les greniers à blé dans le sud du Kenya . Cela affectera la production alimentaire des populations et l’avenir du Kenya”.

A ce stade de leur évolution, les criquets sont plus faciles à contrôler. Ils n’ont pas encore la capacité de parcourir les 20 km par jour habituels tout en ravageant les pousses vertes, principale source d’alimentation du bétail.

Dans le sud du Kenya, les agriculteurs appréhendent le résultat des récoltes de cette année.

“Ces invasions sont assez graves. Le Kenya en 2020 a déjà beaucoup souffert avec les inondations, mais aussi la COVID-19 et maintenant les infestations de criquets pèlerins que nous semblons trouver partout”.

Décrié comme un fléau pour l’humanité, les criquets pèlerins ravagent les récoltes et les évelages et menacent la sécurité alimentaire de plus 5 millions de personnes au Kenya mais aussi en Somalie et en Ethiopie.