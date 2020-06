Afrique du Sud : des cliniques mobiles pour dépister le coronavirus

C’est l‘épicentre de la pandémie de coronavirus en Afrique. Avec plus de 60 000 cas, l’Afrique du Sud compte 25% de l’ensemble des cas officiellement recensés sur le continent. Et le virus a causé la mort de plus de 1 300 personnes.

Le réseau ferroviaire sud-africain Transnet, contrôlé par l‘État, compte deux trains qui sillonnent le pays neuf mois par an, faisant office de cliniques mobiles… Mais suite à l’appel du gouvernement à augmenter les tests de dépistage dans les zones rurales, le train Phelophepa 1, équipé de personnels soignants, tente désormais de dépister le plus de personnes possibles.

“Les gares devraient être accessibles aux communautés, afin que nous n’apportions pas de services mais que nous n’ayons pas de personnes à servir. Nous sommes ici et la gare est accessible et les gens ont été informés de venir se faire tester”, explique Bheki Mendlula, directeur du train de Transnet Phelophepa 1.

Le train a commencé sa troisième semaine dans la province du Cap-Oriental, qui compte actuellement 12 % du taux d’infection du pays. Les habitants de la petite communauté de Dutywa, s’inquiètent pour leur sécurité et la propagation du virus.

“J’ai soudainement réalisé que le coronavirus est réel, et je pense que je devrais connaître mon statut, savoir si je suis en sécurité ou non. Mon inquiétude est que ma tante est infirmière et qu’elle va au travail tous les jours, puis revient pour rester avec nous, donc je pense que je devrais connaître mon statut et savoir si je suis en sécurité ou non.”, témoigne ce patient.

Si le pays de 58 millions d’habitants a réalisé plus de 600 000 tests – c’est plus que n’importe quel autre pays d’Afrique – les autorités ont exprimé leur inquiétude face à la pénurie de kits de tests Covid-19 et de réactifs sur le continent africain. Fin mai, l’Afrique du Sud comptait près de 100 000 tests en attente d‘être analysés.