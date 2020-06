George Floyd : en Afrique du Sud, la gauche radicale manifeste contre le racisme

Plus d’une centaine de partisans de la gauche radicale sud-africaine se sont rassemblés lundi matin devant l’ambassade des Etats-Unis à Pretoria pour protester contre le racisme, les violences policières et le président Donald Trump.

“A bas le racisme”, “à bas l’impérialisme”, “à bas Donald Trump”, ont crié devant l’ambassade les manifestants, emmenés par le “commandant en chef” des Combattants pour la liberté économique (EFF), Julius Malema.

Ce rassemblement était le plus important organisé en Afrique du Sud en miroir du mouvement planétaire de protestation né après la mort de George Floyd, ce Noir américain mort étouffé sous le genou d’un policier blanc lors d’une interpellation.

Les partisans des EFF ont rendu hommage à la victime en observant, un genou à terre, 8 minutes et 46 secondes de silence, le temps de l’immobilisation qui a abouti à sa mort.

“Il y en a assez de la brutalité policière sur nos corps noirs”, a lancé M. Malema à la foule, flanqué de l‘épouse d’un homme récemment tué par l’armée sud-africaine chargée de faire respecter le confinement contre le Covid-19.

#Racism EFF Leaders and members kneeling outside the USA Embassy in protest of racism that’s taking place America. #GeorgeFloyd #CollinsKhosa. #sabcnews pic.twitter.com/v31zrh0bLU