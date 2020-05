Terrorisme : la SADC au chevet de Maputo

Le Mozambique est une priorité absolue pour les dirigeants d’Afrique australe sous les auspices de la SADC. Mercredi, à Harare, les dirigeants de cette organisation se sont réunis pour discuter de l’insurrection islamiste croissante dans le nord du Mozambique.

Lors de la réunion d’une journée, les dirigeants de la Zambie, du Botswana, du Zimbabwe et du Mozambique ont déclaré qu’ils avaient également discuté de la pandémie de COVID-19 et de la situation sécuritaire en Afrique australe, y compris au Lesotho, où le Premier ministre Thomas Thabane a démissionné cette semaine après des mois de pression sur son rôle présumé dans le meurtre de son ancienne épouse.

Mais pourquoi tant parler du Mozambique ces derniers temps?

Depuis 2017, le Mozambique est confronté à une insurrection djihadiste qui a semé la terreur dans l’extrême nord de son territoire. Un groupe islamiste connu sous le nom de “Al-Shabab” terrorise Cabo Delgado, une province riche en gisements de gaz sous-marins. Leurs attaques contre la population et les forces de sécurité ont déjà fait plus de 1 100 morts, dont 700 civils, selon l’ONG Armed Conflict Location and Event Data Project (Acled).

Et, selon les autorités mozambicaines, au moins 150 000 personnes ont été déplacées par cette violence. Maintenant, comment la SADC pourrait-elle aider? De quels moyens ou à quel titre? Y a-t-il des plans pour une intervention militaire?