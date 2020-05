Restrictions en Ouganda : l'étau se desserre en début juin

Le gouvernement ougandais prévoit d’alléger dès le 2 juin prochain, les mesures destinées à freiner la propagation du coronavirus, a annoncé lundi le président Yoweri Museveni.

Prélude à cet assouplissement, le gouvernement va procéder à la distribution des masques à tous les citoyens âgés de six ans et plus, a promis M. Museveni dans un discours télévisé depuis la capitale, Kampala.

Les écoles pourront alors rouvrir leurs portes pour ne recevoir rien que les élèves en classe d’examen. Quant aux autres niveaux, ils devraient s’armer de patience.

S’agissant des transporteurs publics, ils redémarreront leurs activités. Mais ils ne devront réduire de moitié le nombre de passagers, question de respecter la distanciation sociale recommandée par l’OMS. Les commerces de leur côté sont appelés à réduire le nombre de clients dans leurs échoppes.

Depuis deux mois, les quelque 41 millions d’Ougandais sont soumis à des mesures drastiques dont le confinement, le couvre-feu et l’interdiction de circulation des véhicules.

L’Ouganda s’apprête ainsi à rejoindre des pays qui, du fait des impératifs économiques, sont en train de lever de nombreuses restrictions inhérentes à la lutte contre la pandémie de covid-19.

Le pays d’Afrique de l’est enregistre 248 cas de coronavirus dont 63 guérisons et zéro décès.