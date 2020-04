COVID-19 : le nombre de cas augmente alors que le Congo entre dans sa 3ème semaine de confinement [Morning Call]

À l‘échelle mondiale, plus de 2,3 millions de personnes ont été infectées par le nouveau coronavirus et plus de 164 000 personnes en sont mortes. Les chiffres les plus récents sont ceux de l’Université Johns Hopkins. En Afrique, le nombre des cas augmente avec plus 1 000 décès.

En République du Congo, 160 cas du nouveau coronavirus sont enregistrés à ce jour, déclare la ministre de la Santé Jacqueline Lydia Mikolo. Ce pays d’Afrique centrale, qui en est sa troisième semaine de confinement, compte une population d’environ 5 millions d’habitants et l’augmentation soudaine de la pandémie a fait parler le gouvernement.

Pour en savoir plus, Thierry Moungalla, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement congolais, était en ligne ce matin dans le Morning Call sur Africanews.