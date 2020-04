Coronavirus : l'Afrique subsaharienne pourrait connaître sa première récession depuis 25 ans (Banque Mondiale)

La croissance en Afrique subsaharienne devrait fortement subir l‘épidémie actuelle de coronavirus et chuter brutalement de 2,4 % en 2019 à -2,1 à -5,1 % en 2020. Une première depuis 25 ans, selon le dernier Africa’s Pulse, la mise à jour économique semestrielle de la Banque mondiale pour la région.

“La pandémie COVID-19 met à l‘épreuve les limites des sociétés et des économies dans le monde entier, et les pays africains risquent d‘être particulièrement touchés”, a déclaré Hafez Ghanem, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique.

Les auteurs du rapport recommandent aux décideurs africains de se concentrer sur le sauvetage des vies et la protection des moyens de subsistance en s’attachant à renforcer les systèmes de santé et à prendre des mesures rapides pour minimiser les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement alimentaire. Ils recommandent également de mettre en œuvre des programmes de protection sociale, y compris des transferts d’argent liquide, la distribution de nourriture et des exemptions de frais, pour soutenir les citoyens, en particulier ceux qui travaillent dans le secteur informel.

De grosses pertes de production

L’analyse montre que COVID-19 coûtera à la région entre 37 et 79 milliards de dollars en pertes de production pour 2020 en raison d’une combinaison d’effets. Ceux-ci comprennent la perturbation du commerce et de la chaîne de valeur, qui a un impact sur les exportateurs de produits de base et les pays ayant une forte participation à la chaîne de valeur ; la réduction des flux de financement étrangers provenant des envois de fonds, du tourisme, des investissements directs étrangers, de l’aide étrangère, combinée à la fuite des capitaux ; et par le biais d’impacts directs sur les systèmes de santé, et des perturbations causées par les mesures de confinement et la réponse du public.

Si la plupart des pays de la région ont été touchés à des degrés divers par la pandémie, la croissance du produit intérieur brut réel devrait chuter fortement, en particulier dans les trois plus grandes économies de la région tels que le Nigeria, l’Angola et l’Afrique du Sud, en raison de la faiblesse persistante de la croissance et des investissements. En général, les pays exportateurs de pétrole seront également durement touchés ; la croissance devrait également s’affaiblir considérablement dans les deux régions qui connaissent la croissance la plus rapide, à savoir l’Union économique et monétaire ouest-africaine et la Communauté d’Afrique de l’Est, en raison de la faiblesse de la demande extérieure, des perturbations des chaînes d’approvisionnement et de la production intérieure. Le secteur du tourisme de la région devrait se contracter fortement en raison de graves perturbations dans le domaine des voyages.

Vers une crise alimentaire

La crise COVID-19 pourrait également déclencher une crise de la sécurité alimentaire en Afrique, la production agricole pouvant se contracter de 2,6 % dans un scénario optimiste et jusqu‘à 7 % en cas de blocage des échanges. Les importations de denrées alimentaires diminueraient considérablement (jusqu‘à 25 % ou même 13 %) en raison de la combinaison de coûts de transaction plus élevés et d’une demande intérieure réduite.

Quelles mesures adopter ?

Plusieurs pays africains ont réagi rapidement et de manière décisive pour freiner l’afflux et la propagation potentiels du coronavirus, conformément aux directives internationales. Toutefois, le rapport souligne plusieurs facteurs qui posent des problèmes pour les mesures de confinement et d’atténuation, en particulier les établissements urbains informels importants et densément peuplés, le faible accès à l’eau potable et aux installations sanitaires, et la fragilité des systèmes de santé. En fin de compte, l’ampleur de l’impact dépendra de la réaction du public dans les pays respectifs, de la propagation de la maladie et de la réponse politique. Et l’ensemble de ces facteurs pourrait entraîner une réduction de la participation au marché du travail, une sous-utilisation du capital, une moindre accumulation de capital humain et des effets de productivité à long terme.



“En plus des mesures d’endiguement, nous avons constaté qu’en répondant à COVID-19, les pays optent pour une combinaison de mesures d’urgence en matière de politique fiscale et monétaire, de nombreuses banques centrales de la région prenant des mesures importantes comme la réduction des taux d’intérêt et l’octroi d’une aide extraordinaire en matière de liquidités”, a déclaré Albert Zeufack, économiste en chef pour l’Afrique à la Banque mondiale. “Toutefois, il est important de s’assurer que la politique budgétaire crée un espace pour les interventions de protection sociale, en particulier en ciblant les travailleurs du secteur informel, et sème les graines de la résilience future de nos économies”.

Les auteurs soulignent la nécessité d’une réponse politique adaptée pour refléter la structure des économies africaines (en particulier l’important secteur informel) et les contraintes particulières auxquelles les décideurs politiques sont actuellement confrontés, notamment la détérioration des positions budgétaires et la vulnérabilité accrue de la dette publique, ainsi que la faible capacité opérationnelle globale de réponse.



En raison de la pandémie COVID-19, les circonstances économiques au sein des pays et des régions sont fluides et changent au jour le jour. L’analyse macroéconomique du rapport est basée sur les données disponibles au premier trimestre de mars 2020.