Football : face à la crise de Covid-19, la solution du chômage

La crise de Covid-19 menace de plus en plus l‘économie du football. Alors, pour faire face, la plupart des clubs ont opté pour l’envoi au chômage de leurs joueurs, comme c’est le cas du TP Mazembe.

Des sources de revenus coupés, des charges colossales à gérer dans un climat plein d’incertitudes, les clubs de football n‘échappent pas aux foudres du Covid-19 qui a mis à genoux tout le système économique mondial. Pour survivre, il faudra espérer voir la crise sanitaire se terminer le plus rapidement possible. Mais avant, il faut beaucoup de sacrifices et de décisions parfois difficiles à accepter pour les joueurs. Et ce n’est pas que l’Europe qui a eu recours à ces méthodes, en Afrique également beaucoup de clubs ont opté pour des mesures on ne peut plus radicales. C’est le cas notamment du TP Mazembe. Le club congolais basé à Lubumbashi a envoyé tous ses joueurs, toutes catégories confondues, en congé technique sans fixé de délai.

Il aura accompli l’une des performances les plus sublimes de l’histoire du football, révolutionné l‘équipe de France et donc marqué toute une génération. Premier sélectionneur à avoir mené les Bleus sur le toit de l’Europe en 1984 en Espagne, Michel Hidalgo est mort jeudi à l’âge de 87 ans. Mais son nom est à jamais gravé dans les annales, aujourd’hui pleuré par ses anciens joueurs et le monde du football. Retrouvez dans cette émission le témoignage d’un de ses anciens joueurs, Alain Giresse, membre du fameux ‘‘Carré magique’‘ de l‘équipe de France des années 1980.