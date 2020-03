Les ambitions de la bourse de la CEMAC [Business Africa]

Suite des opérations de cotation à la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale, la BVMAC veut à présent accélérer le processus de diversification économique de la sous-région.

Après la fusion – absorption il y a un peu plus de 8 mois de la Douala stock exchange et l’acceuil de sa toute première cotation en février dernier, la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale veut accélérer les opérations de cotation de la sous-région, et aller au delà de 3 opérations hebdomadaires.

Il faudrait s’appuyer selon son directeur général sur 3 éléments essentiels à la courbe croissante : le volume des titres échangés pour un montant de près de 33 millions de dollars américains ; la capitalisation boursière globale et l’encours des obligations qui s‘établit à plus d’1 milliard 250 millions de dollars.

À suivre dans ce numéro, les explications de Jean Claude Ngbwa, le directeur général de la Bourse des valeurs unifiée de l’Afrique centrale.

Il fait l‘état actuel des lieux après la fusion entre les bourses de Douala au Cameroun et de Libreville au Gabon, et les différentes stratégies mises en place pour attirer les investisseurs.