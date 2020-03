Des soldats taïwanais simulent un scénario en cas d'infection au coronavirus [No Comment]

Les autorités de la ville de New Taipei ont mené un exercice pour simuler le scénario avant et après une infection communautaire par le nouveau coronavirus. Le scénario de l’exercice supposait que le virus s‘était propagé au sein d’une communauté de centaines de personnes vivant dans des immeubles résidentiels. Le personnel de l’armée a été mobilisé pour pulvériser du désinfectant sur les routes et un terrain de jeux pour enfants dans la communauté où l’infection s‘était produite.