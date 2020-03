Coronavirus : Dakar suspend ses vols avec la France et six autres pays

Le Sénégal a annoncé lundi suspendre ses liaisons aériennes avec la France, l’Italie et cinq autres pays d’Europe et d’Afrique du Nord pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus

La mesure, applicable à partir de mercredi à minuit (même heure GMT) pour 30 jours, concerne, outre la France et l’Italie, la Belgique, l’Espagne, le Portugal, l’Algérie et la Tunisie, a déclaré à la presse le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr.

“Air Sénégal informe de la suspension de tous ses vols à destination et au départ de Paris et Marseille à compter du 17 mars 2020 pour une durée de 30 jours”, a déclaré dans un communiqué la compagnie sénégalaise.

Lundi soir, des dizaines de passagers, dont des touristes, notamment âgés, se sont rendus à l’aéroport international Blaise Diagne, à une cinquantaine de kilomètres de Dakar, dans l’espoir d’embarquer sur l’un des ultimes vols, a expliqué à l’AFP Muna Traub, qui avait décidé de tenter sa chance pour rentrer en Belgique.

“Nous avons fait tous les comptoirs: Brussels Airlines, Air France, Air Sénégal… mais tous les vols étaient complets”, a expliqué la jeune femme, censée rester au Sénégal encore un mois pour achever le tournage du prochain long-métrage du réalisateur belge Christophe Rolin, “Le voyage de Talia”.

“Mais l’actrice principale qui devait venir de Belgique mercredi a vu son vol annulé et donc le tournage est de toute manière reporté”, a expliqué l’assistante de production.

A l’aéroport, “c’est le sentiment d’impuissance qui dominait. Les voyageurs parlaient beaucoup entre eux, ils expliquaient comment ils comptaient faire, il n’y avait pas d’hystérie”, dit-elle.

Le Sénégal a annoncé lundi un 27e cas de personne contaminée, un Français de 67 ans arrivé de France en avion le 7 mars. Il a été confiné. Aucun décès n’a été signalé à ce jour.

Les liaisons avec ces pays sont suspendues pour que l’aéroport international Blaise-Diagne près de Dakar ne devienne pas “un espace de contamination et de transmission du Covid-19”, a dit M. Sarr.

Les vols avec le Maroc avaient déjà été suspendus dimanche.

La suspension ne concerne pas le transport de fret aérien et les vols sanitaires, a dit le ministre.

AFP