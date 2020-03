Attaques au Burkina faso : Le gouvernement décrète 48h de deuil national

Deuil national de 48 heures décrété après des nouvelles attaques au Burkina Faso.

Le deuil de deux jours qui a débuté mardi prendra fin mercredi a annoncé le président Christian Kaboré sur son compte twitter. Ceci intervient après l’attaque meurtrière dans le nord du pays qui a couté la vie à 43 personnes.

J'ai décrété un deuil national de 48h et dépêché les ministres de la Défense et de l'Administration Territoriale dans la commune de Barga pour apporter le réconfort du gouvernement aux populations meurtries et faire le point de la situation.

KABORE