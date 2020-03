8 mars, journée du pagne ou de la femme ?

Le pagne retrouve des couleurs à la faveur de la journée consacrée aux droits des femmes ici à Pointe-Noire en République du Congo. Le 8 mars, la tendance est au port du pagne. De quoi se demander si le 8 mars est la journée du pagne ou celle des droits de la femme.

“Nous portons le pagne le 08 mars pour valoriser la femme. Parce que quand on voit une femme, on la lie au pagne. Le pagne, c’est aussi une façon de montrer notre féminité au niveau national.” Répond madame Safou Florence, une Ponténégrine.

“ Nous portons le pagne parce que c’est notre journée, celle des femmes, une façon de nous réjouir et de la célébrer, car le 08 mars, c’est notre journée. “Lance Otsara Sissi, une habitante de Pointe-Noire.

ce serait dommage que pour nous qui vivons dans des sociétés où les droits ne sont pas respectés, nous passions notre temps à festoyer

Des avis partagés par certains, mais rejetés par d’autres, qui concilient la journée du 08 mars à la réflexion et estiment que cette célébration est l’occasion de réclamer une égalité réelle.

“ En fait, c’est une journée de la fête de la femme. Donc moi de mon côté, pour ma femme, j’ai acheté le pagne.Tous les 8 mars, j’achète toujours le pagne et je reste à la maison avec les enfants,je fais tout le ménage puis je m’occupe des enfants,je lui donne l’argent pour aller se réjouir,c’est tout.” Assure Loubela claudin, un vendeur au marché central de Pointe-Noire.

Cependant, l‘écrivaine congolaise Huguette Nganga Massanga pense tout le contraire.” Le 08 mars, c’est, un jour, important pour nous parce que beaucoup de personnes dans le monde ont donné de leur vie et de temps pour revendiquer les droits des femmes. Et ce serait dommage que pour nous qui vivons dans des sociétés où les droits ne sont pas respectés, nous passions notre temps à festoyer.Ce n’est même pas un jour où on dit bonne fête,non c’est une journée internationale des droits des femmes,il n’a pas des fleurs,y’a pas de pagne,y’a pas de cadeaux,voilà,on dit juste que nous voulons que nos droits soient respectés.” Affirme-t-elle.

La 43e édition internationale des droits de la femme a pour thème : « Je suis de la Génération Égalité : levez-vous pour les droits des femmes », un slogan en accord avec la campagne d’ONU Femmes, Génération Égalité, afin de parvenir au respect des droits fondamentaux pour toutes les femmes, quel que soit leur âge ou origine.