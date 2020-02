Ornithologie : un probable ancêtre de l'alouette cornue découvert en Sibérie

Les premières études de scientifiques indiquent qu’une momie découverte récemment au nord de la Sibérie pourrait être l’ancêtre de l’actuelle alouette cornue ou alouette hausse-col, un oiseau presqu’endémique des zones arctiques.

La carcasse a été récemment découverte gelée dans un pergélisol près du village de Belaya Gora dans le nord-est de la Sibérie par des chasseurs. Ces derniers l’ont ainsi remise à des chercheurs dont Nicolas Dussex et Love Dalén qui travaillent au musée suédois d’histoire naturelle.

La datation au carbone 14 indique qu’il y a 46 000 ans que le volatile se trouve sous ce sol gelé de l’arctique. Protégée de tout assaut bactériologique en raison du froid, la momie est quasiment intacte, expliquent les experts.

This 46,000-year-old bird was found so well preserved in the Siberian tundra that fossil hunters believed it had died recently….only to realise they had found the first ever ice age bird, a relative of the lark pic.twitter.com/H2GHANRTBw