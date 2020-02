Des criquets pèlerins en RDC

Les criquets pèlerins sont arrivés la semaine dernière dans l’est de la RDC, rapporte la FAO. Une campagne qui pourrait s‘étendre dans tout le pays … Voire dans toute l’Afrique centrale.

Les yeux des experts de l’Organisation des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) les ont bel et bien identifiés. Ce vendredi 21 février 2020, des milliers de criquets pèlerins voletaient au-dessus du lac Albert près de la ville de Bunia dans la province de l’Ituri, à la frontière avec l’Ouganda.

C’est pour la première fois depuis 1944 que ces insectes poussés par le vent, arrivent en RDC. À en croire les chercheurs de l’institution onusienne, les bestioles étaient parties de l’Ouganda. Comme ses voisins d’Afrique de l’Est dont le Kenya et la Somalie, l’Ouganda subit ces derniers temps la loi dévastatrice de ces visiteurs qui dévorent sur leurs passages, cultures et pâturages.

Pour la géante RDC dont l’Est est sévèrement touché par des violences et l‘épidémie d’Ebola, c’est plus qu’une menace de plus qui plane dans le ciel congolais.

Mais cet épouvantail acridien est loin de n’effrayer que la RDC. D’autres pays d’Afrique centrale comme le Congo voisin, la RCA, l’Angola, le Gabon, le Rwanda, le Burundi et le Cameroun pourraient eux aussi subir l’assaut de ces insectes dont la seule préoccupation n’est que de satisfaire leur gargantuesque boulimie.

À moins que l’ONU qui a récemment sollicité une aide de 138 millions de dollars ait des réponses favorables à sa requête. Auquel cas, la population de criquets pèlerins pourrait se multiplier par 500 d’ici juin, d’après des estimations de la FAO.

Quitte à affamer des millions de personnes et causer d‘énormes pertes financières aux États. Et partant donner du tournis aux agences spécialisées dans l’humanitaire.

Image d’illustration