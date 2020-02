« Assassin », « dictateur » : le régime de Kagame de nouveau au pilori

Les lanternes de la bonne gouvernance et du respect des droits de l’homme se sont posées ces jours-ci sur le régime du président Paul Kagame, éreinté par une affaire « d’assassinat » et une autre de pression sur les médias.

Les grands travaux lancés par le gouvernement rwandais ou encore la croissance prévisionnelle de 8 % annoncée par le Fonds monétaire international pour 2020 ont bien du mal à dissiper les diatribes des opposants à Kigali. Le Rwanda est de nouveau convoqué au tribunal de la liberté des droits humains alors que la mort du chanteur gospel Kizito Mihigo suscite interrogations et suspicions.

Selon la version officielle, cet artiste critique du président Paul Kagame se serait donné la mort dans sa cellule, ainsi que l’a annoncé la police rwandaise dans un communiqué diffusé le lundi 17 février. Le chanteur avait été arrêté jeudi dernier par le Rwanda Investigation Bureau pour corruption et tentative de sortie illégale du pays. Il est notamment suspecté d’avoir voulu traverser la frontière avec le Burundi afin d’y rejoindre un groupe rebelle.

Dans un pays où des personnalités critiques du régime ont parfois trouvé la mort de manière suspecte, ce récit de l’histoire a du mal à convaincre. Ancien chouchou de Kigali, Kizito Mihigo qui s’est fait le chantre de la réconciliation au Rwanda, avait fini par susciter l’ire du régime en raison de ses chansons qui remettaient en question le contrôle strict du gouvernement sur l’héritage du génocide de 1994.

Sur les réseaux sociaux, des internautes assimilent sa mort à un coup de force du régime rwandais. « En toute liberté et impunité @PaulKagame

Tue et extermine toute voix discordante, sous le regard hypocrite de la communauté internationale, le chanteur KIZITO MIHIGO, retrouvé mort dans les locaux de la police rwandaise », avance par exemple cet internaute.

« Les mains ensanglantées du pouvoir réactionnaire de Kigali viennent d’étrangler dans sa cellule, une voix discordante. Un régime assassin qui dirige la francophonie. Paix à l’âme de #KIZITOMIHIGO, son esprit survivra pendant que ses bourreaux iront se pendre en enfer », renchérit Claudel Lubaya, un ancien gouverneur du Kasaï-oriental et proche de l’opposant Moïse Katumbi en République démocratique du Congo, où la mort du chanteur a également suscité l‘émoi.

Do you think people are so stupid not to realize that you, EXPERTS in KILLINGS and EVIL DOINGS, are the ones who Killed #KizitoMihigo? The way you planned it from your FABRICATION of his “so called evasion” show how you REACHED the POINT of NO RETURN in CRIMINALITIES! RIP Kizito. pic.twitter.com/7I1q4ucd02