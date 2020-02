Kenya : des extraits du testament politico-philosophique d'arap Moi

Mort le 4 février à Nairobi, Daniel arap Moi sera inhumé mercredi dans sa région natale. En attendant, voici certaines de ses citations « mémorables » sélectionnées par des médias kényans.

Chefs d‘État et de gouvernement étrangers, célébrités nationales ainsi que des anonymes,… Sous l’impulsion du président Kenyatta, ils étaient des milliers ce mardi à rendre hommage à l’ancien président du Kenya (1978-2002), Daniel arap Moi décédé à l’hôpital de Nairobi.

En s’inclinant devant la dépouille recouverte du drapeau national, chacun a pu se souvenir de quelques mots prononcés par le deuxième président de l’histoire du Kenya après le père de l’indépendance Jomo Kenyatta.

Amour et pardon

« Je partirai pour être un citoyen ordinaire. Mais ceux qui assumeront la direction de ce pays, je vous exhorte à ne pas faire honte au Kenya. Ne plongez pas votre politique à la haine. S’il y a quelqu’un qui m’a insulté, je pardonne-lui. Si je dis quelque chose qui te fait du mal, pardonne-moi », disait Daniel arap Moi en 2002, à la veille des élections générales de décembre.

Le « Nyayo », qu’est-ce à dire ?

Trois ans après son arrivée au pouvoir, Moi lance le concept « Nyayo ». Un vocable swahili qui signifie celui qui évolue lentement, mais sûrement.

« L’esprit de Nyayo nous conduit à la paix, à l’amour et à l’unité ; ce ne sont pas des slogans ou des philosophies vagues, mais des fondements pratiques du développement à l‘échelle nationale. Là où il y a la paix, il y a la stabilité et ce n’est que dans le domaine de la stabilité que vous trouverez l’investissement, l’entreprise et le progrès », déclara-t-il en juin 1981.

Unité africaine

« J’ai toujours appelé à l’unité africaine. Et je vous ai dit que nous devons nous aimer les uns les autres et vivre en paix », exhortait arap Moi.

Loin d‘être exhaustifs, ces préceptes restent d’actualité autant dans son pays que dans tout le continent. C’est sans doute le plus bel héritage immatériel que Daniel arap Moi vient de laisser à son peuple. Il peut ainsi reposer en paix à Kabarak, à quelque 220 km au nord-ouest de Nairobi.