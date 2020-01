Célébration du Nouvel An lunaire

La petite communauté chinoise de Cuba a célébré le Nouvel An lunaire vendredi soir, inaugurant l’Année du Rat avec un défilé coloré, des lanternes lumineuses et un dragon dansant dans les rues étroites de Chinatown.Les célébrations ont lieu alors que des millions de Chinois du continent sont empêchés de marquer l’occasion, en raison de la propagation d’un coronavirus nouvellement identifié et qui a rendu malades des centaines de personnes dans le monde entier.