Couleur, culture et chaos au célèbre carnaval de Rio au Brésil

La plus célèbre célébration de carnaval au monde a débuté dimanche à Rio de Janeiro. Le roi et la reine nouvellement élus de la fête de cette année ont reçu la clé de la ville de Marcelo Alves, président de l’Office de promotion du tourisme de la ville, un geste symbolique qui marque l’ouverture officielle du carnaval de Rio de Janeiro. Pour la première fois, 200 000 personnes sont descendues sur la plage de Copacabana. Des artistes se sont produits sur scène . Après la fin de l‘événement, des affrontements entre la foule et la police ont éclaté. Des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc ont été tirés par la police pour disperser la foule .