Les Seychelles menacées par le ''surtourime''

Les Seychelles, l’archipel de l’océan Indien, une chaîne de 115 îles, fait référence aux vacances de luxe, des plages parfaites présentées sur Instagram ayant acquis une réputation de destination de lune de miel.

Le tourisme haut de gamme, principalement d’Europe, a contribué à sortir les Seychelles du bord de la ruine financière après la crise économique de 2008.

Le nombre de visiteurs a presque doublé au cours de la décennie qui a suivi, pour atteindre environ 360 000 en 2018, soit près de quatre fois, la population du pays.

Et pourtant, le tourisme, élément vital de l‘économie de ce pays, représente plus de 60 % de son PIB. L’enjeu pour le gouvernement étant de trouver un moyen d’encourager à la fois la croissance de l’industrie tout et protéger l’espace vital des célèbres tortues géantes d’Aldabra.

Les hôtels de luxe sont parmi les plus grandes sources de pollution aux Seychelles. Beaucoup importent 90 % des marchandises de l‘étranger et dépendent 24 heures sur 24 des générateurs à pétrole pour l‘électricité.

Le ministère du Tourisme des Seychelles affirme qu’il croit que l‘île pourrait finalement accueillir jusqu‘à environ 500 000 touristes par an. Et bientôt, les vastes quantités d’espaces naturels protégés du pays pourraient être menacés.

Découvrir les autres mesures prises pour lutter contre la destruction progressive de la nature seychelloise dans cette chronique de Nyasha K. Mutizwa.