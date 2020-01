Des jihadistes tuent un prêtre enlevé au Nigeria

Des jihadistes ont tué un prêtre qui avait été enlevé récemment dans le nord-est du Nigeria, a annoncé mardi la présidence du pays.

Le révérend Lawan Andimi, dirigeant local de l’Association chrétienne du Nigeria, avait été enlevé par des hommes armés du groupe Etat islamique (EI) au début du mois de janvier dans l’Etat d’Adamawa.

Dans un communiqué, le président nigérian Muhammadu Buhari a qualifié ce meurtre de “cruel, inhumain et délibérément provocateur”. Il a assuré que les responsables “paieraient un prix élevé pour leurs actions”.

“Le président Buhari s’est déclaré désolé que les terroristes aient tué le leader religieux tout en exprimant au même moment leur volonté de le libérer par l’intermédiaire d’une tierce partie”, selon la présidence.

Lawan Andimi est le dernier en date des chrétiens visés par les jihadistes. Auparavant, l’EI avait diffusé une vidéo du prêtre en captivité.

Le mois dernier, l’EI avait affirmé avoir tué 14 chrétiens enlevés dans l’Etat de Borno (nord-est).

Amnesty International a condamné le meurtre de Lawan Andimi et a appelé les autorités “à redoubler d’efforts pour sauver des centaines de civils toujours détenus” par les jihadistes.

“Depuis décembre, (le groupe islamiste) Boko Haram a lancé une escalade d’attaques contre les civils, les gens qui font la navette, les infrastructures et les facilités humanitaires dans le nord(est,” a ajouté l’ONG.

En dix ans, le conflit armé, qui s’est propagé au Niger, au Tchad et au Cameroun voisins, a fait selon les chiffres de l’ONU plus de 36.000 morts et deux millions de déplacés au seul Nigeria, provoquant une crise humanitaire majeure dans la région.

