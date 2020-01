Effondrement de la corniche de Brazzaville [Revue de Presse]

Inaugurée le 5 février 2016, et ayant coûté plus de 72 milliards de Fcfa, la corniche, qui faisait la fierté de la capitale congolaise, s’est désagrégée après la pluie particulièrement violente de mercredi dernier. On parle également de la Côte d’Ivoire, où après le décès d’un voyageur clandestin en direction de Paris, le ministre ivoirien des Transports porte plainte contre x … et le rappeur Akon, veut construire une ville éco-responsable au Sénégal !