Les jeunes nigérians embrassent la culture de l'épargne et de l'investissement [Inspire Africa]

Dans cet épisode, nous partons du Nigeria, où certains des plus jeunes et des plus avertis adoptent une nouvelle culture de l‘épargne et de l’investissement avec l’utilisation d’une application. Nous vous emmènerons à Lagos pour voir comment ça marche.

Et vous pouvez avoir un produit étonnant, mais avec un emballage ou une marque médiocre, votre produit n’attirerait probablement pas l’attention ou les objectifs de ventes ; c’est le message de Laura Sen, une Camerounaise qui travaille à l’amélioration de l’emballage des produits “Made in Cameroon”,

Et puis en fin d‘émission, nous irons à la rencontre de Moise Ngouambi, un producteur de miel congolais.