CAN 2021 : début renversant pour les éliminatoires

Au sommaire de Football Planet cette semaine, les éliminatoires de la CAN 2021. Les choses s’accélèrent avec la deuxième journée démarrée ce dimanche. Un début de campagne époustouflant avec déjà quelques surprises. La longue marche vers Cameroun 2021 s’annonce plus passionnante que jamais.

On parle également de la Coupe de la CAF dont on connaît désormais la composition des groupes. Le tirage au sort effectué la semaine dernière au Caire nous réserve un très beau plateau avec de gros chocs pour un tournoi qui promet. Les détails des groupes sont à retrouver dans cette émission.

Et enfin, la CAN U23 : Égypte – Afrique du Sud, Côte d’Ivoire – Ghana, ce sont les affiches des demi-finales du tournoi. Les trois représentants de l’Afrique au Jeux Olympique Tokyo 2020 seront connus ce mardi et le successeur du Nigeria au palmarès, dimanche prochain.