[Photos] Ramaphosa et les Sud-Africains célèbrent leurs champions du monde de rugby

Le trophée de la Coupe du monde de rugby présenté à Cyril Ramaphosa. Le président sud-africain s’est joint jeudi à des milliers de ses compatriotes pour célébrer les héros de toute une nation. Les Springboks sont arrivés à Pretoria après leur troisième titre historique en Coupe du monde de rugby au Japon.

Le précieux trophée va parcourir le pays et une personne même a été nommée par la Fédération sud-africaine de rugby pour gérer ses mouvements. Seuls les champions du monde ont le droit de toucher la coupe. Les supporters eux, n’ont pas boudé leur plaisir au passage du trophée.

“Le sport, comme l’a dit Madiba (ancien président sud-africain Nelson Mandela), peut unir toutes les nations. Ouais, on est super, on est content que les Boks soient revenus avec la coupe. Et alors oui, on devrait fêter ça et s’amuser”, s’est extasié Michael Baloyi, supporter de l‘équipe nationale.

Siya Kolisi, le capitaine des Springboks, est le premier capitaine noir à soulever la Coupe du monde pour l’Afrique du Sud après ses précédentes victoires en 1995 et 2007.