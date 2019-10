Afrique : les secteurs porteurs de croissance [Business Africa]

Performances économiques, l’Afrique attire de plus en plus des investisseurs, la croissance du continent qui continue de grimper tourne actuellement autour de 4 % du PIB.

L’Afrique est un des continents qui attire de plus en plus des investisseurs et la tendance s’inverse positivement. Après les matières premières, c’est désormais l’essor de la classe moyenne et la révolution numérique qui sont les fers-de-lance de cette croissance.

La moitié des pays qui ont connu une forte croissance en 2017 étaient des pays africains, preuve que le continent avance avec des objectifs encore plus précis. Cinq secteurs ont principalement été identifiés comme porteurs de croissance au cours des prochaines années.

À suivre, les éclairages de William Brent, le Chef des communications, médias et contenu de Power of all, en ligne depuis Barcelone en Espagne.