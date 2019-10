Affrontements entre policiers et activistes lors du rassemblement en Guinée Bissau

Samedi, des heurts ont eu lieu entre la police et les manifestants qui réclament un report de l‘élection.

Au moins une personne (sources hospitalières et la famille de la victime) a été tuée au cours de cette manifestation interdite et violemment réprimée par les forces de l’ordre.

Demba Balde, 48 ans, était dans les locaux du Parti de la rénovation sociale (PRS) de l’opposition, lorsqu’un “cordon de police armé de gourdins et de lance-grenades nous a empêchés de sortir rejoindre nos amis dans la rue”, Alimo, frère de la victime. Balde a déclaré à l’AFP.

"Il y a eu des bagarres et Demba a été arrêté par quatre policiers qui l'ont roué de coups et l'ont aspergé de gaz lacrymogène. Il est tombé, ensanglanté et avait du mal à respirer. Nous avons essayé de le ramener, mais malheureusement, il est décédé avant son arrivée à l'hôpital. Hôpital".