Élections générales au Mozambique : vote du président Filipe Nyusi

Le Mozambicain Flilpe Nyusi a voté mardi à Maputo à l’ouverture des bureaux de vote à 7h, heure locale.

Filipe Nyusi, qui se présente pour un second mandat, a déposé son bulletin dès l’ouverture d’un bureau de la capitale. Et si certains analystes craignent que le scrutin, tendu, ne mette à l‘épreuve la paix fragile du pays, le président a appelé les électeurs à montrer au monde que le Mozambique était synonyme de démocratie et de tolérance.

“L’un des chemins que le Mozambique a décidé de prendre est la paix. Bonne chance à tout le Mozambique, bonne chance à tous les Mozambicains et à tous les Mozambicains et que le processus se poursuive bien et que le meilleur gagne, celui qui a présenté les meilleures idées, le meilleur manifeste, le meilleur programme pour son peuple. Merci.”

Même affaiblis par l’usure du pouvoir et la crise économique, Filipe Nyusi et son Front de libération du Mozambique (Frelimo) devraient une nouvelle fois remporter la présidentielle et les législatives.

Mais la Résistance nationale mozambicaine (Renamo), l’ancienne rébellion de la guerre civile devenue principal parti d’opposition, pourrait bien prendre le contrôle de plusieurs des dix provinces du pays, ce qui serait une grande première dans l’histoire du pays.

Treize millions d‘électeurs sont attendus aux urnes.