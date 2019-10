Burundi : l'ouverture en catimini d'un régime dos au mur

Le régime burundais montre pour la première fois depuis le début de la crise en avril 2015 quelques timides signes d’ouverture. Des discussions ont même été engagées par le pays dans la plus grande discrétion avec la plateforme d’opposition Cnared, affaiblie par les défections.

Après avoir obstinément refusé pendant quatre ans de s’asseoir à la même table que le Cnared, même sous l‘égide de la communauté internationale, Bujumbura a accueilli samedi le secrétaire exécutif de ce mouvement rassemblant des opposants exilés en raison de la crise née de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat controversé.

Mes hommages à tous les politiciens qui ont pris la sage décision de rentrer au #Burundi afin de mieux préparer les élections de 2020. AnicetNiyonkur1 & Mamès Bansubiyeko, (Cerveaux du #CNARED ne sont ni les premiers ni les derniers à prendre le chemin de retour. Kaze Murisanze. pic.twitter.com/qzF2BebiEw — Amb. Willy Nyamitwe (willynyamitwe) October 6, 2019

Soucieux de ménager les caciques les plus radicaux du régime, le gouvernement n’a pas officiellement confirmé que le Cnared est désormais un interlocuteur.

Cependant, un haut responsable gouvernemental et un haut responsable du Cnared ont non seulement confirmé à l’AFP que M. Niyonkuru est à Bujumbura en tant que représentant du Cnared, mais également que des négociations ont lieu dans le plus grand secret depuis plusieurs mois.

“Il y a au sein du pouvoir burundais un camp modéré qui estime que le pays va droit dans le mur si rien n’est fait pour mettre fin à la crise actuelle, et un camp de durs composé essentiellement de généraux issus du Cndd-FDD (le parti au pouvoir) qui ne veulent rien lâcher par peur de tout perdre”, analyse une source diplomatique, sous couvert de l’anonymat.

Une délégation du Cnared avait ainsi rencontré à Nairobi une délégation du pouvoir burundais dirigée par l’ancien ministre de l’Intérieur Edouard Nduwimana, un proche du président Nkurunziza, le 30 août et 1er septembre.