Tunisie : Nabil Karoui reste en prison contrairement aux rumeurs sur le web

L’annonce par des sites web de la libération de Nabil Karoui a enflammé les réseaux sociaux mercredi en Tunisie. Une rumeur vite éteinte par l’avocat de l’homme d’affaires et par la justice. Le candidat qualifié au second tour de la présidentielle tunisienne reste en prison et ne devrait être édifié sur son sort que le 2 octobre prochain.

C’est à cette date que la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tunis a reporté son délibéré sur la demande de libération déposée par ses avocats, suite à une grève dans la magistrature.

En prison depuis le 23 août pour blanchiment supposé d’argent, Nabil Karoui a vu jusqu’ici toutes ses demandes de libération rejetées. Des requêtes dont l’objectif est de lui permettre de participer à la campagne électorale pour le second tour. Ce que l’instance en charge des élections voit comme une égalité de traitement entre les candidats.

Quoi qu’il advienne le 2 octobre, la télévision publique tunisienne a assuré mercredi être prête à un débat en prison. Nabil Karoui est arrivé deuxième au premier tour avec 15,58 % derrière Kaïs Saïed et ses 18,4 %.