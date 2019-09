Football : quand Mogadiscio abritera le plus grand stade d'Afrique de l'Est

Grâce à des travaux de réhabilitation en cours, le complexe sportif de Mogadiscio devrait non seulement se moderniser, mais aussi s’agrandir pour devenir le plus grand d’Afrique de l’Est.

Sur les réseaux sociaux, ce sont tous les Somaliens ou presque qui en parlent : le futur nouveau visage du Mogadiscio Stadium. Un nouveau visage qui sera rendu possible par les travaux de réhabilitation réalisés par des entreprises dont la société belge Duomo Sports Grass qui installe le gazon artificiel.

When the restoration and expansion of the Mogadishu Stadium is complete, it will hold 65,000 people which is about the same size of Arsenal’s Emirates Stadium. This will serve as Somalia’s home stadium and the new home of our Ocean Stars. pic.twitter.com/xyIuuXQ7Hf