Madagascar : les églises évangéliques, concurrentes directes des "églises traditionnelles"

Pascaline était autrefois un membre dévoué de l‘église protestante. Mais quand son bébé de 11 mois est mort du paludisme, sa foi a changé. Elle n’a pas perdu sa religion, elle a simplement changé sa façon de la pratiquer.

Après quelques années, elle a décidé de rejoindre l‘église de l’Apocalypse, l’une des principales églises évangéliques de Madagascar. Ici, elle dit avoir ressenti la consolation qui lui manquait auparavant. Elle fait partie du nombre croissant de chrétiens ici qui se détournent des églises protestantes et catholiques.

“Pour nous, fidèles de l‘église de l’Apocalypse, nous savons que tout se passe comme l’a prédit le pasteur. Mon deuxième enfant était gravement malade, au seuil de la mort. Nous avons réuni nos mains et avons prié pour lui. Et mon enfant a été guéri, sans un médicament”, confie-t-elle.

Le pasteur Mailhol, un ancien marchand de rue, est l’une des figures les plus importantes de l‘église de l’Apocalypse. Il dit avoir vécu une révélation divine en 1991 lui disant de fonder une nouvelle église. Elle devait être basée sur Révélations, le dernier livre du nouveau testament, également appelé le Livre de l’Apocalypse.

Financement controversé

Il affirme que son église a gagné plus d’un million de fidèles. Une partie de cette popularité peut être attribuée au ton plus détendu et parfois comique de ses sermons. “Quand vous vous battez avec votre mari, vous les femmes, évitez de toucher ses parties intimes……(rires du public)….cherchez d’autres parties moins dangereuses mais pas ses parties intimes…”, a-t-il lancé à ses fidèles dans l’un de ses prêches.

Le pasteur encourage ses fidèles à donner 10 % de leurs revenus à l‘église, conformément au système de dîme décrit dans la Bible. Ses détracteurs y voient un signe de manipulation de ses partisans.

“Quelquefois ils m’ont dit : + tu deviens riche et les gens sont pauvres +. Et j’ai répondu : + et les dirigeants politiques qui sont des gens riches et les Malgaches sont pauvres, qu’est-ce qu’ils ont fait alors ? +. On me dit et toi, tu demandes 10 % aux gens qui sont pauvres ? Et l’État qui demande 20 % aux gens qui sont pauvres, qu’est-ce qu’ils ont fait alors ?”, s’interroge le pasteur Dieudonné Mailhol.

Grâce aux dons de ses fidèles, les coffres de l‘église sont pleins. Et après une autre vision en 2004, le pasteur Mailhol a pour objectif de construire une nouvelle église. Dieu lui aurait demandé d’en faire la plus grande d’Afrique.