Football : Madagascar annule aussi sa rencontre avec l'Afrique du Sud

Dur dur pour l’Afrique du Sud de trouver un adversaire dans le cadre des préparatifs pour les éliminatoires du Mondial 2022. Après la Zambie, c’est Madagascar qui vient de se raviser.

Tout était pourtant presque prêt. L‘équipe nationale d’Afrique du Sud devait accueillir sur sa pelouse du stade Orlando de Soweto (Johannesburg) les Bareas de Madagascar pour un match amical ce samedi. Mais, à moins de 48h de l‘échéance, la fédération malgache de football a annulé sa participation « sans en préciser la raison », indique un communiqué de la fédération sud-africaine de football sur son compte Twitter.

Breaking News: SAFA regrets to inform the public that the match between Bafana Bafana and Madagascar scheduled for this coming Saturday (7 September) has been called off after the visitors (Madagascar) decided to withdraw from the encounter. pic.twitter.com/HVD6nRLu4r