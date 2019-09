Ouganda : quatre réfugiés sud-soudanais arrêtés (proches)

Lors d’une opération destinée à la recherche d’armes à feu, la police ougandaise a arrêté dimanche quatre réfugiés sud-soudanais. Les proches disent ignorer leur lieu de détention.

La révélation a été faite par le pasteur Martin Vuni, jugé proche des quatre personnes arrêtées. S’exprimant à une radio locale, le chef religieux a déclaré dimanche que les quatre Sud-Soudanais ont été interpellés le 24 août dernier à leur domicile du district d’Adjumani au nord de l’Ouganda, à la frontière sud-soudanaise.

Selon le pasteur, la police aurait trouvé d’objets militaires. « Une moto sans permis, des bottes et un uniforme de l’armée sud-soudanaise ont été retrouvés dans la maison de l’un des quatre réfugiés », a déclaré Vuni.

Mais nuance-t-il, « l’uniforme appartenait en réalité à Duku, un cousin de cette personne, décédé dans la ville de Yei (au sud du Soudan du Sud, NDLR) en 2017. Culturellement, les bottes et les vêtements du défunt devaient être remis aux oncles lors du dernier rituel. Cela n’a pas été fait. C’est pourquoi l’uniforme était toujours dans la maison du monsieur».

Le pasteur exhorte ainsi la police à libérer les quatre personnes qui auraient été conduites à une direction inconnue. Des accusations auxquelles Kampala n’a pas encore répondu.

Depuis le déclenchement en 2013 de la guerre civile au Soudan du Sud, l’Ouganda reçoit de nombreux ressortissants de son voisin devenu indépendant en 2011. Et selon des chiffres de l’ONU, ils seraient plus d’un million dont 85 % de femmes et d’enfants.