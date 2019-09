Brésil : L'inquiétude monte face aux feux en Amazonie

Dans l‘État brésilien du Mato Grosso,le feu incessant rend les opérations de lutte contre les incendies plus difficiles.

Le Mato Grosso a été la première région amazonienne à signaler des incendies de forêt et la zone la plus touchée de l’Amazonie depuis août dernier.

Pour Paul, un pompier de la localité,ces incendies pourraient prendre une autre dimension.

“Bien qu’elle ne soit pas brûlée, cette partie de la forêt est susceptible de brûler, parce qu’au loin on peut apercevoir un peu de fumée de feu. et personne ne se bat pour éteindre le feu là-bas. Le feu va bientôt se propager ici si personne ne va l‘éteindre, car la température est élevée et le vent est fort maintenant. Il pourrait brûler toute cette partie de la forêt avec ce feu-ci .”

Les températures élevées et les vents forts dans l‘État ont entraîné une augmentation du nombre de nouveaux points d’incendie. La région n’a pas non plus connu de précipitations depuis près de trois mois.

Le gouvernement fédéral brésilien et le gouvernement local du Mato Grosso ont dépêché diverses forces pour appuyer les opérations de lutte contre les incendies.

Mais, sous le temps continuellement sec et chaud, les nouveaux points d’incendie ne cessent de s‘étendre, l’une des principales raisons d’ailleurs de la lenteur des progrès dans la lutte contre les incendies en Amazonie.

Reuters