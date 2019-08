Au Togo, des villages rasés par l'érosion marine

L‘érosion marine sur la côte atlantique menace des vies en Afrique de l’Ouest, les eaux emportent des étendues de terre et engloutissent des villages entiers. Bien que tard, le Togo tire la sonnette d’alarme.

Chaque année, l’océan s‘érode d’au moins 2 mètres et à certains endroits des côtes togolaises, ce phénomène prend jusqu‘à 10 mètres. Des milliers de personnes se trouvent contraintes d’abandonner leurs villages et campements de pêches.

“La maison, tout, il n’y a plus rien… Nous sommes ici, nous souffrons. Je ne sais pas où nous allons rester pour l’instant”, déplore Kodjo Gbogbo, un pêcheur togolais.

Les villageois en détresse qui n’ont pas encore reçu l’aide gouvernementale pensent que c’est la construction du port de Lomé, à quelques mètres de là, qui a provoqué l‘élévation du niveau de la mer. Ce que confirment certains experts.

“La raison principale de l‘érosion est l’infrastructure portuaire le long de la côte qui perturbe le transit sédimentaire”, analyse Damien E. Gatogo, spécialiste de l’environnement marin et côtier de l’Université de Lomé.

L’expert ajoute que le réchauffement de la planète dû à la fonte des glaciers et à l’augmentation de la température de l’eau de mer accélère également le processus d‘érosion. Plus de trois mille personnes se retrouvent sans abri et des centaines d’autres vivent dans la crainte de perdre leur maison.