Suède : une municipalité instaure un permis de mendier... et c'est obligatoire !

Désormais, il ne sera plus aisé de faire la manche à Eskilstuna, une municipalité à environ une centaine de kilomètres de Stockholm. À moins que le mendiant ne débourse 250 couronnes, soit environ 23 euros euros, pour acquérir son permis de mendier. Un titre rendu obligatoire par la ville depuis le 1er août.

Selon l’information révélée par Franceinfo et The Guardian, ce permis ne concernerait que 30 à 50 personnes, majoritairement des « femmes roumaines, exploitées, qui mendient pour leurs chefs ». Et pour s’approprier le document, ils sont priés de remplir un formulaire en ligne ou à un poste de police. La période de validité est de trois mois renouvelable et tout contrevenant à la mesure s’exposerait ainsi à 372 euros d’amende.

En Suède, où certaines villes ont formellement interdit la mendicité, la ville d’Eskilstuna est la première à prendre une telle mesure. Et bien sûr, elle ne convainc pas tout le monde, notamment les défenseurs des droits de l’homme. Ils craignent que des gangs criminels y voient une nouvelle manière de s’engraisser sur le dos de personnes sans défense. Ils seraient ainsi prêts à pré-financer les 23 euros exigés pour le permis, avant de réclamer des remboursements exorbitants.

Mais, de l’avis de Jimmy Jansson, un conseiller municipal, ce programme lancé avec un an de retard, devrait permettre de « bureaucratiser » la mendicité. Puis d’ajouter, « les gens qui mendient à Eskilstuna n’ont pas droit à nos aides sociales. Ils sont bloqués dans notre système. Ils restent ici et demandent de l’argent. Si voulez vaincre cette pauvreté, vous devez faire des choses qui mettent ces gens dans la bonne direction ».

Pour l’heure, le permis de mendier a déjà convaincu huit personnes qui en ont fait la demande.