Christel Sassou Nguesso accusé d'avoir détourné 50 millions de dollars

Le fils du président congolais Christel Sassou Nguesso est accusé par l’ONG britannique Global Witness d’avoir détourné plus de 50 millions de dollars de fonds publics.

Christel Denis Sassou Nguesso épinglé par un rapport de Global Witness. L’ONG britannique accuse le fils du président congolais d’avoir détourné à son profit plus 50 millions de dollars, soit environ 30 milliards de francs CFA, de fonds publics. « Au total, en 2014, les entreprises détenues par Denis Christel Sassou-Nguesso ont reçu près de 50,5 millions de dollars qui auraient été détournés des comptes du Trésor congolais », écrit l’ONG britannique spécialisée dans la lutte contre le pillage des ressources naturelles.

BREAKING ? Luxury-loving son of President of ?? #Congo #Brazzaville appears to have pocketed over $50 million of public funds and funnelled it through 6 European countries, the US and the British Virgin Islands.

