Le Sénégal s'engage à lutter contre la pollution par le plastique

Cela fait une dizaine d’années que Modou Fall sensibilise les populations face aux dangers de la pollution plastique.

L‘éco-guerrier Sénégalais, comme on le surnomme, veut amener les populations à préserver l’environnement par l’adoption d’une habitude simple : éviter de jeter les ordures et déchets plastiques dans les rues.

Il se rend régulièrement dans les écoles pour sensibiliser les enfants sur les dangers de la pollution plastique dans l’océan et sur la faune.

Nous proposerons une nouvelle version de cette loi afin qu'elle prenne en charge un spectre plus large avec tous les sacs en plastique concernés.

“C’est ce qui cause tous les problèmes, toutes les catastrophes que vous voyez dans le monde, c’est un manque de volonté Il faut que les gens sachent que l‘État ne peut pas tout faire parce que ce ne sont pas les autorités qui apportent tout cela (les déchets) ici, mais les gens. C’est leur lieu de travail, c’est leur dépotoir, c’est ici qu’ils le font. Juste n’importe quoi. “ Déclare l’activiste anti-plastique.

Une cause que le gouvernement compte rallier en annonçant l’introduction d’une nouvelle loi pour lutter contre la pollution plastique. Dakar va mettre en place des amendes et des interventions de la police contre les pollueurs, après avoir échoué à appliquer une précédente interdiction plastique.

“C’est vrai, nous aurions dû appliquer la loi immédiatement puisque c’est une loi qui remonte à 2015 et qui s’applique. Il y a eu un retard lors du vote de la loi, un délai accordé aux importateurs, un retard accordé aux producteurs, mais aussi à tous les acteurs du secteur, aux revendeurs, etc. Mais nous avons jugé nécessaire de parler aux gens, de les sensibiliser à l’impact négatif du plastique sur notre environnement. “Nous proposerons une nouvelle version de cette loi afin qu’elle prenne en charge un spectre plus large avec tous les sacs en plastique concernés.” Annonce Abdou Karim Sall, ministre sénégalais de l’environnement.

Le gouvernement a interdit les sacs en plastique à usage unique de moins de 30 microns en 2015. Pourtant, ils continuent de faire partie intégrante du paysage urbain volant dans les rues des grandes villes du buisson et joncher les plages et le littoral de Dakar.

Ils sont largement utilisés par les petits vendeurs, les sandwicheries et les cantines de rue, les marchés, et même les comptoirs de légumes et de fromages des supermarchés.

Les policiers commenceront à se rendre dans les magasins et infligeront des amendes allant jusqu‘à 85 dollars à ceux qui distribuent encore des sacs en plastique minces.

“Vous voyez, regardez la plage comme c’est beau, mais à 13 heures, 14 heures, vous revenez et cela ressemble à un dépotoir, car les gens apportent leurs produits et leur plastique et les jettent n’importe où.” Se plaint Babacar Thiaw, propriétaire du bar-restaurant Copa Cabana.

Plusieurs responsables et tenanciers de magasins et entreprises commerciales évoquent des alternatives aux plastiques.

“Nous avons pour projet de toujours proposer une alternative à nos clients, nous voulons mettre en place le projet de sacs ‘Kraft’ (sacs en papier). Ainsi, l’objectif est d’essayer dans certains magasins de Dakar d‘éliminer complètement la vente de plastique des sacs et d’offrir à nos clients le sac «Kraft» afin qu’ils puissent faire leurs achats de manière plus propre », a déclaré Assietou Drame, responsable de la communication au Sénégal.

Appel à des mesures plus radicales

Insuffisant selon le groupe écologiste Greenpeace qui appelle les gouvernements à mettre en place une loi sur l’interdiction totale de plastique et d’emballages à usage unique. La pollution par ces déchets ayant atteint un niveau critique”.

Selon les conclusions du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) montrent que l‘équivalent d’un camion en plastique pénètre dans les océans toutes les minutes.

Le Sénégal a produit plus de 250 000 tonnes de déchets plastiques mal gérés en 2010. Ce qui en fait le 21ème pollueur océanique du monde, d’après les chiffres compilés en données par les chercheurs anglais Hannah Ritchie et Max Roser.

“Il y avait un retard lors du vote de la loi, un délai accordé aux importateurs, un retard accordé aux producteurs mais également à tous les acteurs du secteur, les revendeurs, etc. Nous avons jugé nécessaire de parler aux gens, de les faire conscient de l’impact négatif du plastique sur notre environnement “, a déclaré le ministre Sall.

Sciencedirect.com indique qu’au niveau mondial, les meilleures estimations suggèrent qu’environ 80 % des plastiques de l’océan proviennent de sources terrestres et les 20 % restants de sources marines telles que les activités de pêche, notamment les lignes de pêche, les filets et les cordes.

REUTERS