La Chine rend hommage à Li Peng, surnommé ''le boucher de Pékin''

La Chine rend hommage à Li Peng, mort lundi dernier à l‘âge de 90 ans et considéré comme l’un des maîtres à penser de la tristement célèbre répression de la place Tiananmen en 1989. Dans le pays, les drapeaux sont en berne. Les détails.

L’armée a placé ce lundi le drapeau chinois en berne lors de la quotidienne cérémonie de lever de drapeau sur la place Tiananmen. Tout un symbole, quand l’on sait que c’est justement sur cette désormais célèbre place du centre de Pékin qu’a eu lieu la terrible répression de 1989. La cérémonie s’est déroulée sous le regard de nombreux touristes.

Selon un homme originaire de la province du Shaanxi (nord) dont le nom ne nous a pas été révélé, Li Peng ‘‘était un homme très ferme”.

En plus de la place Tiananmen, le drapeau rouge et or a été aussi mis en berne sur les bâtiments gouvernementaux, dans les ambassades chinoises à l‘étranger et sur le colossal Palais du peuple, voisin de la célèbre place.

Les chiffres des morts de la répression d’il y a trente ans varient selon les sources. Certaines avancent le nombre de 400 morts, quand d’autres sources évoquent les 1.000 tués.

Lors de cette terrible nuit du 3 au 4 juin 1989, les défilés et grèves de la faim des étudiants et ouvriers qui réclamaient la démocratie et la fin de la corruption en Chine se sont vus stopper net par l’armée, après sept semaines d’occupation de la place Tiananmen.

Adulé par la presse chinoise

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les militaires n’y sont pas allés de main morte. Des chars d’assaut ont même été dépêchés sur les lieux et les images du bain de sang ont fait le tour du monde.

Mais le régime chinois a une toute autre vision de l’affaire, saluant la mémoire de Li Peng (sur la,photo, en compagnie de Vladimir Poutine). Ce dernier est acclamé par Pékin pour sa contribution à la répression. Quant aux médias chinois, ils se sont empressés de qualifier Li Peng de “membre exceptionnel du Parti communiste chinois” à l’annonce de sa mort.

Selon la très célèbre agence officielle Chine nouvelle, l’ancien homme fort de Pékin (Li Peng a été Premier ministre de 1988 à 1998, NDLR) sera incinéré ce lundi. Mais le lieu de l’incinération reste pour le moment un mystère bien gardé.

Li Peng, surnommé ‘‘le boucher de Pékin’‘ du fait de son rôle actif dans le massacre de 1989, a aussi été président du Parlement chinois jusqu’en 2003. Il est mort à l‘âge de 90 ans des suites d’une maladie dont le nom reste pour l’heure aussi secret que la combinaison d’un coffre-fort.