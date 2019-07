La vision de l'agriculteur des jeunes entrepreneurs africains

Les jeunes entrepreneurs africains exposent leurs innovations au forum entrepreneurial d’Abuja, au Nigeria, où ils se sont rendus pour saisir des opportunités.

Parmi les jeunes entrepreneurs africains participant au forum entrepreneurial d’Abuja, on trouve des dirigeants intéressés par le développement du secteur agricole en Afrique. C’est le cas de jeunes Burkinabé qui ont lancé un projet pour faciliter l’agriculture dans leur pays.

Mais alors que leur projet a du mal à décoller, ils comptent sur les partenariats avec d’autres jeunes entrepreneurs pour donner un coup de pouce à leur initiative. « J’ai rencontré des jeunes de l’Afrique de l’Est, de l’Afrique du Sud. Et c’est créer une synergie et voir dans quelle mesure, on peut collaborer ensemble. C’est toujours bien d’avoir des contacts un peu partout en Afrique quand on fait du business », Safiatou Nana, patronne de Solarkoodo.

Une Afrique ou les mauvaises conditions météorologiques et les changements climatiques affectent la production des vaches souvent décimées par des maladies. Or, les médicaments utilisés pour résoudre le problème ne produisent pas les résultats escomptés.

En Afrique de l’Est, Eureka, une start-up ougandaise spécialisée dans l’augmentation des rendements des produits laitiers, travaille à changer la donne. « C’est un nouveau système pour cultiver des aliments sans eau. Donc, c’est une bonne initiative qu’on peut utiliser. Ensuite, l’autre chose, c’est d’avoir de meilleures méthodes de contrôle des parasites et des maladies. Les agriculteurs ont besoin de savoir qu’il est possible de garder moins de vaches, mais produire beaucoup de lait ou de bœufs. Vous pouvez donc produire plus avec moins, mais l’information est essentielle dans ce secteur. », Mushaija Zacheus, Pdg d’Eureka ventures.

Un secteur au potentiel sous exploité alors que plus de 60 % de la population de l’Afrique subsaharienne est constituée de petits exploitants. L’agriculture contribue à environ 23 % du PIB de la région.